Alunos recriam símbolos do município em maquetes

Com o objetivo de homenagear Santa Clara do Sul pelos 25 anos de emancipação político-administrativa, alunos da Escola Municipal de Educação Infantil Pequeno Mundo recriaram alguns dos principais símbolos do município por meio de maquetes. O material está exposto nos corredores e salas de aula, mostrando o desenvolvimento alcançado desde que Santa Clara do Sul se emancipou de Lajeado, em 20 de março de 1992.

Orientados pelas professoras, os estudantes contaram com o apoio dos pais para produzirem as miniaturas. Entre os símbolos reproduzidos estão o pórtico de entrada do município, o monumento do combate vitorioso dos colonos santa-clarenses sobre os maragatos, a Igreja Matriz São Francisco Xavier, o Parque Multiesportivo Odilo Klein, praças e estufas de flores.

Também foram confeccionados banners, desenhos, pinturas, recortadas fotos do município, entre outras atividades. Na segunda-feira de manhã, a escola recebeu a visita do secretário municipal de Educação, Cultura, Desporto, Turismo e Juventude, Mauro Heinen e do ex-vice-prefeito e líder da comissão emancipacionista, Ivo Wickert, que participaram do momento cívico em alusão ao 25º aniversário.

O prefeito Paulo Kohlrausch parabenizou a direção, professoras, alunos e pais pelo trabalho em conjunto que viabilizou a produção das maquetes. Segundo ele, trata-se de uma forma de estimular as crianças a valorizarem a história e os símbolos do município.

Texto: Ascom Santa Clara do Sul