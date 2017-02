Amanhã encerra o prazo para os agricultores apresentarem o talão do produtor

A Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente de Paverama comunica a todos os agricultores que possuem talão de produtor no município, que os mesmos devem fazer a apresentação dos blocos no setor de talões junto a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente. Os talões a serem apresentados são os que estão em uso, com movimentação ou sem movimentação.

Os talões devem ser apresentados na sede da pasta até amanhã, dia 15 de fevereiro, na Rua 4 de Julho, nº 7098, nos seguintes horários: Pela manhã das 7h30 às12h e à tarde das 13h30 às 17h. Mais informações podem ser obtidas pelo fone (51) 3761-1102.

A apresentação deste servirá para apurar o valor adicionado do município de Paverama e consequentemente ajudará a aumentar a arrecadação do município. “Com isso o município terá um maior retorno do ICMS e consequentemente teremos mais recursos para investir em Paverama” destacou Mauro Adelar Scheuermann, Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. A não apresentação do documento para o visto pode resultar em multa ao titular e no cancelamento da inscrição de produtor rural.

Fonte: Ass. de Imprensa da Prefeitura de Paverama