Amturvales apresenta o diagnóstico do turismo regional e realiza assembleia geral

Na próxima segunda-feira (06), a Associação dos Municípios de Turismo da Região dos Vales (Amturvales) apresenta o Diagnóstico Turístico Regional e realiza a Assembleia Geral, no Auditório do Prédio 11, da Univates, em Lajeado.

A atividade contará com a presença de gestores públicos, empresários, empreendedores do turismo, comunidade em geral e demais interessados para a apresentação da realidade turística do Vale do Taquari. Na oportunidade também haverá debate, planejamento e explanação das ações para o próximo ano.

A tarde terá a seguinte programação:

13h30min – Assembleia Geral da Amturvales

14h30min – Apresentação do Diagnóstico Regional do Turismo

15h30min – Plano de ação do Turismo para 2018

16h – Intervalo com Mate Break

16h15min– Debate Pensar o Vale / Tema: Turismo no Vale

Diagnóstico

Sob a coordenação de três profissionais do turismo, o diagnóstico foi aplicado em todos os municípios do Vale do Taquari e em Guaporé. O diagnóstico consistiu no levantamento, identificação, atualização e registro dos atrativos turísticos, serviços, equipamentos e da infraestrutura de apoio ao turismo. Ao todo foram visitados 39 municípios.

A partir dos dados coletados, a entidade quer estabelecer as diretrizes e deixar o documento de base para a criação de uma agenda de ações pautadas na presente realidade, com a compreensão dos papéis atribuídos ao Setor Público, Iniciativa Privada e Comunidade no processo de desenvolvimento do Turismo regional.

As informações serão disponibilizadas nas páginas oficiais da Amturvales. Este levantamento é fundamental para atualizar as estratégias e ações a serem implementadas em nossa região, nos municípios e em cada roteiro existente.

Texto: Porta Região dos Vales/Amturvales