Amturvales realiza Diagnóstico Turístico Regional

Olá amigos! No artigo de hoje farei uma reprodução da matéria produzida pela Ascom Amturvales, que aborda o trabalho iniciado neste mês de maio pela Associação dos Municípios de Turismo da Região dos Vales – AMTURVALES. Estamos ansiosos pelos resultados que serão alcançados e em breve apresentaremos para todo o trade turístico regional.

Para desenvolver as potencialidades turísticas de uma região é imprescindível que haja planejamento, integração e conhecimento das particularidades de cada município. Em virtude disso, neste mês, a Associação dos Municípios de Turismo da Região dos Vales (Amturvales) inicia o Diagnóstico Turístico Regional.

O diagnóstico consiste no levantamento, identificação, atualização e registro dos atrativos turísticos, serviços, equipamentos e da infraestrutura de apoio ao turismo. “O aumento de turistas na Região requer um planejamento eficaz, para maximizar os seus efeitos positivos. Com este trabalho queremos realizar um levantamento da infraestrutura e dos atrativos de cada município, para que possamos embasar as ações de planejamento, gestão, promoção e incentivo à comercialização do turismo”, explica o presidente da Amturvales, Rafael Fontana.

Sob a coordenação de três profissionais do turismo, a atividade será aplicada em todos os municípios do Vale do Taquari. Para isso, a região foi organizada em três grandes áreas. Os municípios de Itapuca, Arvorezinha, Ilópolis, Guaporé, Anta Gorda, Dois Lajeados, Vespasiano Corrêa, Putinga, Doutor Ricardo, Relvado, Coqueiro Baixo, Nova Bréscia, Encantado, Muçum e Roca Sales receberão a visita da turismóloga Lizeli Bergamaschi.

A gestora em turismo, Elisabete Lenhard, irá para Pouso Novo, Travesseiro, Capitão, Arroio do Meio, Colinas, Imigrante, Westfália, Teutônia, Poço das Antas, Estrela, Fazenda Vilanova, Paverama, Bom Retiro do Sul, Tabaí e Taquari. Já o G8, estará a cargo da turismóloga, Diuly Mähler. Ela irá para Progresso, Boqueirão do Leão, Marques de Souza, Forquetinha, Sério, Canudos do Vale, Santa Clara do Sul e Cruzeiro do Sul. O município de Lajeado, por ser o maior do Vale, estará com Lizeli e Elisabete.

Fontana ainda esclarece que além de conversar com os responsáveis pelo turismo em cada município, haverá visitas nas agências de viagens; registro dos guias de turismo; das locadoras de veículos; transportadoras turísticas; pontos de táxi; locais para eventos; registro dos principais eventos das cidades; meios de hospedagem; alimentação; Campings, Balneários e Parques; artesanato e atrativos (locais para visitação) / Agroindústrias, entre outros empreendedores do turismo.

Após as visitas será produzido um relatório de cada município. As informações serão disponibilizadas nas páginas oficiais da Amturvales. Este levantamento é fundamental para atualizar as estratégias e ações a serem implementadas na região, nos municípios e em cada roteiro existente.

Volto nos próximos dias com mais informações e dicas de Turismo!!!

Desejo a todos um ótimo final de semana!!! Abraços

Por Lizeli Bergamaschi – Bacharel em Turismo – Turismóloga