Amvat e Avat realizam assembleias em Muçum nesta semana

A Associação dos Municípios do Vale do Taquari (Amvat) e a Associação dos Vereadores do Vale do Taquari (Avat) realizam encontros na cidade de Muçum, nesta semana. A Amvat fará assembleia geral na quinta-feira (25) e o encontro, conforme o presidente Rafael Mallmann, terá início às 16h, na Câmara de Vereadores da cidade. Entre os assuntos em pauta está a apresentação de projetos de políticas públicas para o desenvolvimento nos municípios dos vales do Taquari e Rio Pardo, por consultores do Sebrae/RS.

Também participam do encontro Jaqueline Rosa, coordenadora de Articulação de Políticas Públicas, e Andrea Asti Severo, coordenadora de Pesquisa da Faders Acessibilidade e Inclusão, sobre o trabalho desenvolvido pela fundação no Governo do Estado e 152º Fórum Regional da Política Pública Estadual para Pessoas com Deficiência e Pessoas com Altas Habilidades, previsto para o final do mês de junho no município de Taquari.

Já o presidente da Associação dos Secretários Municipais de Educação do Vale do Taquari, Marcelo Mallmann, falará sobre o Fórum Internacional de Educação, que será realizado em Estrela, no mês de julho. Jorge Bento de Souza e Gustavo Wohlgemuth de Souza, da empresa Gestão, tratam do controle patrimonial e controle interno municipal. Ainda participa da assembleia o superintendente do Departamento Nacional de Produção Mineral, Sidnei Eckert.

Vereadores

A Associação dos Vereadores do Vale do Taquari (Avat) fará o 92º Encontro Regional de Legislativos Municipais no sábado, dia 27, também na Câmara. A recepção ocorre a partir das 8h30min. De acordo com o presidente da entidade, Adair Villa, as reformas política, da Previdência e Trabalhista serão os temas do evento.

A reforma política será abordada pelo advogado Silomar Garcia Silveira, especialista em Direito Público e em Advocacia Municipal e membro da União dos Vereadores do Rio Grande do Sul (Uvergs). As reformas da Previdência e Trabalhista serão pauta da palestra do auditor do Tribunal de Contas do Estado (TCE/RS) e consultor técnico da Uvergs, Imar Oliveira Mello.

Texto: Ascom Amvat e Avat