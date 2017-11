Amvat e Avat realizam reuniões em Ilópolis durante a Turismate

Prefeitos de vereadores da região participam de encontros das associações regionais neste fim de semana, em Ilópolis, dentro da programação da 8ª Turismate – Festa da Erva Mate. A Associação dos Municípios do Vale do Taquari (Amvat), presidida pelo prefeito de Estrela Carlos Rafael Mallmann, terá assembleia geral na sexta-feira (17), a partir das 16h, na Câmara de Vereadores. Em pauta, entre outros assuntos, turismo e combate ao mosquito Aedes Aegypti.

Já a Associação dos Vereadores do Vale do Taquari (Avat), entidade presidida pelo vereador de Muçum Adair Villa, promove o 96º Encontro Regional de Legislativos Municipais, agendado para o dia 18 (sábado), com início às 8h30min, também na Câmara.

A abertura do encontro de vereadores está marcada para as 9h. Logo após haverá palestra sobre as funções do Poder Legislativo e do vereador, com o advogado Fábio Gisch. Especialista em Direito Eleitoral, Gisch é consultor jurídico em Direito Público e Eleitoral, assessor jurídico de prefeituras e Câmaras e da União dos Vereadores do Rio Grande do Sul (Uvergs). Ainda haverá palestra sobre agroecologia e erva-mate, com o biólogo e mestre em Desenvolvimento Rural, Moisés da Luz.

O encontro da Avat é uma parceria com o Legislativo de Ilópolis. A 8ª Turismate – Festa da Erva Mate acontece no Parque do Ibama, de 17 a 19 de novembro.

Texto: Ascom Amvat e Avat