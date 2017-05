Análise da chuva no Brasil para os próximos 15 dias

Áreas de instabilidade vindas do norte da Argentina e do Paraguai podem provocar chuva forte em áreas do Sul do Brasil e de Mato Grosso do Sul até o dia 8 de maio.

Parte destas áreas de instabilidade avança para o Sudeste e provoca pancadas de chuva em São Paulo, no Rio de Janeiro e em parte de Minas Gerais. Mas a chuva não será generalizada nem no Sul e nem no Sudeste. Até o dia 8 de maio, pode chover forte em quase todos os estados do Norte, exceto no Tocantins, no norte do Nordeste e no litoral leste nordestino.

O tempo seco vai predominar sobre a maioria das áreas do Sul, Sudeste, e Centro-Oeste no período de 9 a 13 de maio. Mas no começo da segunda quinzena de maio, uma frente fria traz chuva forte para o Sul e para o Mato Grosso do Sul e consegue provocar um pouco de chuva em outras áreas do Centro-Oeste e em parte do Sudeste.

O mapa mostra a estimativa da chuva para o Brasil para 15 dias, até 18 de maio de 2017. Os tons de verde representam a chuva mais volumosa, acima de 100 mm acumulados em 15 dias.

