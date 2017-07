Análise de solo é disponibilizada aos produtores de Imigrante

Como forma de aumentar a produtividade das lavouras em Imigrante, a Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico disponibiliza análises de solo aos produtores rurais. Conforme Lei Municipal nº 1485 de 2009, cada produtor pode solicitar até duas análises ao ano.

De acordo com a técnica em agropecuária do escritório da Emater-RS/Ascar de Imigrante, Cristiane Dexheimer, a análise de solo é importante para que se tenha conhecimento dos nutrientes que compõe o solo, pois cada cultura possui uma necessidade diferente. Os nutrientes do solo influenciam diretamente na produção de cada lavoura.

A equipe da secretaria efetua a coleta da amostra de solo e envia para um laboratório.Após a análise, o laboratório emite o laudo, que é interpretado com o auxílio da equipe da Emater, que indicará qual a adubação necessária para aquele local, conforme o que será cultivado nele.

O laudo das análises também deve ser apresentado quando o produtor pretende solicitar um financiamento. Os interessados em realizar a análise de solo, podem se inscrever na Secretaria de Agricultura. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3754 1001, em horário de expediente.

Texto: Ascom Imigrante