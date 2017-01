APAE e ONG Aprendizes receberam repasses de contribuintes

Na segunda-feira (23), o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comdica) de Arvorezinha, juntamente com o Poder Público Municipal, realizou a entrega de repasses financeiros para a APAE e para a ONG Aprendizes.

Para cada entidade foi repassado um valor de R$ 5.887,50. A APAE e a ONG Aprendizes Criando e Crescendo, utilizará os valores em projetos apresentados, conforme edital 01/2016, aprovados pelo Comdica. Essa ajuda financeira para entidades que são de grande importância para a comunidade arvorezinhense só se tornou realidade devido a colaboração dos contribuintes através do imposto de renda, já que uma parte foi destinada para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente.

No início do ano de 2016, o Comdica iniciou uma campanha com o objetivo de informar a comunidade sobre a possibilidade de destinar uma parte do imposto de renda para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. Destinando parte desse imposto para o fundo, o valor não vai para o Caixa Único do Governo Federal e sim para o Comdica, que é o responsável por destinar os valores arrecadados às entidades que realizam trabalhos sociais com crianças e adolescentes, como a APAE e a ONG Aprendizes. Desta forma, o valor é investido no próprio município.

Para participar é fácil. A pessoa física que declara DRPF pelo modelo completo, pode efetuar sua doação ao Fundo Municipal durante o ano no percentual de até 6% do imposto devido, ou doar diretamente no programa da DRPF até 3% do seu imposto devido, sem nenhum acréscimo no imposto a pagar ou desconto na restituição. Os dados da conta bancária do fundo são: Banrisul 041, agência 0118, conta corrente nº 0405619109.

O Comdica, juntamente com o Poder Público, que é o responsável por efetuar o repasse, agradece aos contadores, mídia e aos contribuintes que optaram por deixar parte do seu imposto de renda em Arvorezinha, para ser investido nas crianças, que são o futuro da cidade.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Arvorezinha