APAE recebe mais de 165 alunos no retorno das aulas

Desde a quinta-feira (16) os alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) retornaram às aulas. São mais de 165 alunos divididos entre os 26 professores e monitores. Juntamente com a clínica, a entidade atende 310 pessoas com deficiência intelectual, múltipla e autismo. No mês de março a APAE estará realizando algumas atividades de acolhida e recepção para as crianças e jovens.

Nos primeiros dias, as professoras estão produzindo com os alunos trabalhos, momentos de adaptação e atividades de reinício de ano como cartazes sobre as férias e o começo das aulas. A diretora Ana Paula Müller está com grandes expectativas para o ano letivo. “Desejo que este ano de 2017, seja um ano repleto de novas aprendizagens e muitos desafios positivos para os nossos alunos. Que os nossos professores estejam comprometidos com o desenvolvimento de cada sujeito, disponíveis e motivados para criar novas estratégias e propostas de crescimento pedagógico”, diz a diretora.

Para Ana Paula é importante que todos tenham a certeza do compromisso assumido, não medindo esforços para fazer o melhor, por todos, sempre. Segundo ela, iniciar o ano letivo sempre é muito especial e hoje pode dizer que a APAE está colorida novamente. “Voltamos a ter vida, sorrisos, chorinhos manhosos, alegria, disposição e expectativa”, destaca.