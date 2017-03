Apartamentos do residencial Novo Tempo II são entregues a moradores

A alegria era evidente no rosto dos novos moradores do residencial Novo Tempo II: era dia de receber a chave da casa própria. Os apartamentos, que começaram a ser construídos em meados de 2014, foram entregues aos contemplados na manhã da terça-feira (14). O Novo Tempo II foi financiado pelo programa Minha Casa Minha Vida, através da Caixa Econômica Federal.

A cerimônia de entrega das chaves contou com a participação de diversas autoridades, como o prefeito, Marcelo Caumo; a vice-prefeita, Gláucia Schumacher; o secretário municipal do Trabalho, Habitação e Assistência Social (Sthas), Lorival Silveira; o superintendente executivo de Habitação da Caixa, Jairo Antônio Manfro; os responsáveis pela ALM Engenharia e Construções, Luiz Paulo Assmann e Luiz Paulo Assmann Júnior; e o ex-prefeito de Lajeado, Luís Fernando Schmidt.

O prefeito Marcelo Caumo ressaltou que era uma honra estar presente em um momento tão importante para as famílias. “Este seria um dia importante que sempre será lembrado na vida de vocês”. Além disso, Caumo ressaltou que a cidade merece que as políticas públicas tenham continuidade, mesmo com a troca de gestores. Segundo o titular da Sthas, Lorival Silveira, é um sonho se tornando realidade para as famílias. “Estão todos de parabéns, a equipe envolvida no trabalho com os moradores e os próprios moradores. Foram organizados, pacientes e se empenharam bastante’’, elogiou.

Um dos novos proprietários do condomínio, Jorge Gomes dos Santos, falou em nome dos moradores. Disse que foram dias de ansiedade até a chegada do tão esperado momento. “Vejo no semblante de todos a felicidade de estarem aqui”. Santos ainda lembrou que ocorreram diversas reuniões entre os moradores para alinhar todas as questões sobre a moradia em condomínio. Ao final, ele ainda deixou um recado para todos os futuros vizinhos. “Vamos ser felizes aqui, tá bom?”.

Localizado na Rua E, nº 180, no bairro Santo Antônio, o condomínio é composto por 10 prédios, com 16 apartamentos em cada, em uma área de 13,71 mil metros quadrados. As 160 famílias que receberam os apartamentos farão o pagamento de prestações que variam de R$ 20 a R$ 80 por mês durante 10 anos. Puderam participar da seleção feita pela Caixa famílias com renda de até R$ 1,6 mil mensais. O residencial foi construído pela ALM Engenharia e Construções Ltda., de Venâncio Aires.

Texto: Ascom Lajeado