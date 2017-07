Apenas 81 jovens se alistaram este ano

O responsável pela Junta Militar de Cruzeiro do Sul, Jairo Fonseca, informa que, este ano, foram alistados 81 jovens da classe 1999, sendo que 54 jovens fizeram alistamento presencial na JSM e 27 jovens fizeram alistamento online. A média anual era de 100 alistados. Pede-se aos jovens que se alistaram online, que compareçam na JSM com uma foto 3X4, para a impressão do CAM( Certificado de Alistamento Militar). A Comissão de Seleção, que fará a inspeção de saúde, será no dia 28 de setembro, as 7h na Prefeitura.

Texto: Ascom Cruzeiro do Sul