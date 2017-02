APL e “Erva-Mate – uma Cultura Aberta” são apresentados para o Prefeito de Encantado

Representantes do Arranjo Produtivo Local (APL) Agroindústrias Familiares do Vale do Taquari e das entidades que o apoiam estiveram com o prefeito de Encantado, Adroaldo Conzatti, no dia 26 de janeiro.

O encontro teve o objetivo de reforçar a importância da parceria com o setor público para a continuidade dos projetos desenvolvidos pelo Arranjo, criado com o apoio da Aci-e em 2014 e que congrega, atualmente, 64 agroindústrias da região.

Entre os projetos desenvolvidos, destaque para “Erva-Mate – Uma Cultura Aberta”. A iniciativa, lançada em agosto, tem levado alimentos e bebidas à base de erva-mate à escolas e aos turistas do Rio Grande do Sul, por meio de ações que visam ampliar as formas de consumo da matéria-prima que é símbolo do Estado e rica em propriedades.

Entre os apoiadores do projeto está a Federação das Associações de Municípios do RS (Famurs) e a Secretaria de Estado do Turismo, Esporte e Lazer (Setel). Em Encantado, entre os parceiros estão o Moinho Sangalli e as demais agroindústrias vinculadas ao Arranjo. Conforme a coordenadora de marketing da empresa, Tatiana Conceição Sangalli, o projeto pretende obter a parceria da prefeitura, inclusive com a inserção de alimentos e bebidas à base na erva-mate na merenda escolar do município. “Escolas da rede pública e particular de outras cidades já estão aderindo à ideia que visa proporcionar uma alimentação qualificada aos estudantes, por meio de todas as propriedades oferecidas pela erva-mate. Buscamos essa realidade também em nosso município”, destaca. O diretor de Agronegócio da Aci-e, Filipo Tomás Sangalli, reforçou a necessidade de os projetos contarem com o apoio do Poder Público para que se consolidem ainda mais.

Conzatti frisou ser favorável à iniciativa, especialmente pelo fato de já estar sendo executada. “Estou muito contente com o grupo porque vejo que não estão somente no campo das ideias; estão botando em prática”, resume. O prefeito ressaltou a importância de Encantado voltar a ser referência na microrregião alta do Vale do Taquari. “O principal fornecedor de merenda escolar para nosso município não é daqui, que referência nós somos?”, questiona.

Outros projetos

A gestora do APL, Vanessa Daltoé, anunciou que a entidade está postulando junto ao governo do Estado, por meio de edital, a instalação de um centro de comercialização dos produtos das agroindústrias, e de um centro de pesquisa e estudo destinado a testes e análises de produtos em potencial.

O prefeito enalteceu a importância das iniciativas e destacou o quanto é importante, para o fortalecimento do Arranjo, realizar mais ações para exposição e comercialização dos produtos das agroindústrias.

Texto: Ascom ACI-E