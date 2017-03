Após 20 anos, Bom Retiro do Sul passa a recolher o lixo conforme determina a Lei

O Governo de Bom Retiro do Sul tem por objetivo trabalhar de acordo com a Lei, de modo que não prejudique o meio ambiente e nem a saúde dos bom-retirenses. Para que isso ser possível, a Secretaria do Meio Ambiente projetou mudanças para o recolhimento de entulho.

A primeira delas, foi a contratação de uma empresa que passará a ser responsável pelo recolhimento do chamado “lixo branco”, produzido na zona urbana do Município. Segundo o biólogo Carlos Alexandre Silveira, entulhos como móveis, eletrônicos, eletrodoméstico e plásticos passarão a ser recolhidos todas as terças-feiras pela contratada. “Fizemos um projeto para contratação emergencial de uma empresa especializada para o recolhimento deste tipo de lixo. A nossa meta é auxiliar no descarte correto, não prejudicando o meio ambiente e contribuindo com a boa apresentação da cidade” afirma Silveira.

Há mais de 20 anos, todos esses materiais eram recolhidos pelo Município e descartados de maneira irregular em um terreno localizado na localidade do Cupido. Segundo Carlos Alexandre, essa área, de propriedade particular, passará, agora, por um processo de recuperação ambiental. “Não podia estar sendo depositado nada naquela área. A partir de agora, estaremos trabalhando conforme determina a Lei e indo de acordo com a necessidade dos nossos munícipes” coloca o biólogo.

A empresa recolherá nas terças-feiras, segundo Carlos, porque muitas pessoas fazem a limpeza de seus pátios no final de semana, e, assim, elas terão até a segunda-feira para colocarem o material na rua e assim seja dado o descarte correto. “Se todos colocarem os entulhos na rua na segunda-feira, vão estar contribuindo com o processo e ajudarão a manter a cidade mais limpa e agradável” diz Silveira.

Lixo verde

O lixo verde voltará a ser recolhido pelo Município, e agora, com a licença ambiental em mãos, os entulhos verdes como galhos, folhas, grama, árvore, entre outros, serão descartados em uma área de terras localizado no Bairro Goiabeira. “Esperamos ter o licenciamento ambiental em mãos para recomeçar os recolhimentos” enfatiza Carlos.

Quanto os entulhos de obras e construções, a responsabilidade é de quem produz, de acordo com Lei Federal e será reforçado o trabalho de fiscalização para que o entulho não fique mais acumulado, penalizando, assim, quem o deixar. O morador que deixar este tipo de entulho à beira rua de forma irregular será notificado para que o armazene de forma correta e dê a destinação correta, segundo Carlos.

