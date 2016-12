Após asfalto, Arroio do Meio executa calçada de passeio na rua Dona Rita

A Administração Municipal executou 240 metros quadrados de calçada de passeio na rua Dona Rita – trecho entre a ERS 130 e rua Presidente Vargas/São Caetano, recentemente asfaltado. A calçada é a última etapa da obra que contempla ainda a transferência da rede de água da Corsan da rua para a calçada, ampliação da rede de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica da via. Nesta etapa foram investidos R$ 6.400,00, mais mão de obra pública.

Já a pavimentação asfáltica concluída e sinalizada recentemente, foi executada pela empresa Coesul, vencedora de processo licitatório, e soma 5.333,11 metros quadrados de asfalto sobre o calçamento existente, num investimento de R$ 325 mil – dos quais, R$ 273.827,43 provenientes de financiamento junto ao Pimes/Badesul e R$ 51.172,57 de recursos próprios do Município. A drenagem pluvial foi realizada anteriormente, em trechos da via.

Esta é uma das 16 obras executadas e concluídas durante o ano. No momento, mais 17 estão em andamento, incluindo pavimentações de ruas, ampliações de escolas, fechamento e cobertura de quadras esportivas, entre outras. O ano de 2017 iniciará com obras, pois a atual Administração Municipal reservou recursos para a execução de galeria pluvial em Forqueta Baixa, pavimentação asfáltica da rua Dona Rita/trecho do Morro Vermelho e pavimentação comunitária da rua Pedro Arthur Drebes/São Caetano, ambas em processo de licitação.

Fonte: Ass. de Imprensa da Prefeitura de Arroio do Meio

Fotos: Maica Viviane Gebing