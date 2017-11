Aprovada a fundação do SINDHAVAT

Em assembleia realizada quarta-feira (8) no Hotel Mariani foi aprovada por consenso pelos presentes a criação do SINDHAVAT – Sindicato dos Hotéis, Motéis, Restaurantes e Bares do Vale do Taquari. O encontro teve a presença de cerca de 40 proprietários e representantes das empresas desses setores.

O SINDHAVAT terá atuação em 35 municípios da região. Os passos seguintes à sua criação, aprovação de estatuto e eleição da primeira diretoria são o encaminhamento dos trâmites legais para registro do sindicato patronal no Ministério do Trabalho.

A entidade tem como presidente Rubem Hefle, gerente do Weiand Hotel de Lajeado. Segundo ele, a decisão de formar um sindicato local leva em conta as necessidades das empresas. “Precisamos de uma entidade que possa orientar e dar suporte às demandas que temos em áreas como legislação e questões trabalhistas. Isso é importante principalmente para as menores, que não dispõem dessa estrutura profissional”. Hefle ainda ressalta a importância de ter um sindicato patronal local para negociar com igualdade com o sindicato laboral, sem depender de sedes sindicais de capitais e até de fora do Estado, com realidades econômicas muito distintas.

A diretoria completa é formada por: presidente Rubem Hefle; vice-presidente Paulo Scholler; tesoureiro Fernando Bergesch; vice-tesoureiro Cristian Locatelli; secretária Ema Dallé; vice-secretária Mara Augustin. No conselho fiscal estão: Lauri Dullius, Nilson de Borba e Daiane Schmidt; suplentes Jairo Valler, Demin Schneider e Karine Mezzomo.

Texto: Ascom entidade