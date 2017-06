Arborização Urbana é tema de capacitação em Roca Sales

Com o objetivo de aperfeiçoar e qualificar o trabalho de escolha e plantio de árvores em vias urbanas, a Prefeitura de Roca Sales – em parceria com a Emater/RS-Ascar e com o Conselho Municipal do Meio Ambiente – realizou na terça-feira (20), na sede da Câmara de Vereadores, uma capacitação sobre Arborização Urbana.

Com palestras ministradas pelas engenheiras agrônomas da Emater/RS-Ascar, Sandra Rieth, e da secretaria de Agricultura e Urbanismo de Lajeado, Anelise Bohn, a atividade procurou ainda orientar os participantes para o manejo de podas e para a condução das árvores selecionadas.

A capacitação reuniu integrantes das prefeituras de Roca Sales, Encantado e Muçum. Durante o encontro salientou-se a importância da manutenção das árvores no meio urbano, reforçando ainda a sua importância para o bem-estar da população. Também os cuidados desde o planejamento até o plantio das mudas foram observados pelas palestrantes.

“Importante é observar se a via escolhida para a implantação de uma determinada árvore a comporta, uma vez que ocorrem situações em que não existe a possibilidade de haver uma planta na calçada”, ressaltou Anelise.

A respeito da condução das árvores foi observada a importância do modo correto de execução das podas desde o seu plantio, o que evitará problemas mais drásticos no futuro – ou mesmo podas excessivamente invasivas. Sandra reforçou a importância de, no momento da poda, realizar uma espécie de “leitura” da árvore com o objetivo de observar a necessidade ou não de sua realização. “E caso esta seja necessária, analisar qual o tipo de intervenção que deve ser feita, uma vez que não existe uma receita geral”, completou.

Como forma de complementar a atividade foi realizada uma prática de poda em uma via urbana do município, ocasião em que foi possível mais um momento de troca entre as palestrantes e o público envolvido na atividade. “Este é um tema importante que envolve a manutenção da arborização na área urbana, com eficiência e qualidade”, enfatizou o engenheiro agrônomo da Emater/RS-Ascar de Roca Sales, Guilherme Kunde Miritz.

Texto: Ascom Emater