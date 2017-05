Áreas de instabilidade voltam a atingir o Sul do BR

O mês de maio começou com mudanças no tempo no Sul do Brasil. Uma grande quantidade de nuvens se espalhou sobre a Região no feriado de primeiro de maio, depois de um fim de semana ensolarado e muito frio, com temperaturas abaixo de zero e geada.

Áreas de instabilidade fracas

A nebulosidade que invadiu o Sul do Brasil é de áreas de instabilidade que se formaram sobre o norte da Argentina e Paraguai e se deslocaram para a Região Sul do Brasil. As nuvens não são muito carregadas, mas podem provocar chuva fraca a moderada em várias regiões dos três estados até a noite.

Mais chuva

Para esta terça-feira, a previsão é de que a nebulosidade persista sobre o Sul do Brasil, mas sem esconder o sol completamente. Há previsão de pancadas de chuva na parte oeste do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, que podem ocorrer a qualquer hora do dia.

Mas as condições para chuva sobre a Região Sul do Brasil tendem a aumentar no fim da semana com a passagem de outros cavados e de uma frente fria pelo litoral gaúcho na sexta-feira. As nuvens ficam mais carregadas durante a quinta-feira, 4 de maio.

Não é frente fria

A formação destas áreas de instabilidade que atingiram o Sul na segunda-feira (1º) , não são por causa de uma nova frente fria. Ela está relacionada com uma queda da pressão atmosférica provocada pelo deslocamento de um cavado em níveis médios da atmosfera. Um cavado é uma região na atmosfera onde há uma tendência de diminuição da pressão do ar e os ventos fazem o movimento horário, mas não conseguem atingir a circulação completa, com giro de 360 graus.

Texto: Ascom Climatempo