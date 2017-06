Arraial de 40 anos da Apae é neste sábado

Neste mês de junho a APAE de Bom Retiro do Sul completa 40 anos de fundação e para comemorar a data, aproveitando o mês de São João, realizará uma grandiosa Festa Junina, no dia 24 de junho, no CTG Querência da Amizade.

A programação iniciará a partir das 16h com o Palco Aberto, momento de apresentar as revelações artísticas do município com shows individuais ou em grupo. Haverá os tradicionais comes e bebes juninos e na parte da noite shows com o pagode do Grupo Nosso Jeito e o sertanejo universitário da Banda Tok Atual. A entrada é franca.

Texto: Ascom Bom Retiro do Sul