Arroio do Meio programa 10º Encontro de Sementes Crioulas

Promovido por diversas entidades, o tradicional Encontro Municipal de Sementes Crioulas de Arroio do Meio chega a sua décima edição, no dia 24 de maio. O evento, com início previsto para as 13h30min, ocorre no Salão Paroquial da Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A atividade integra a Semana Brasileira do Alimento Orgânico e consiste em uma tarde de debates, de troca e de partilha de sementes e de degustação de alimentos produzidos a partir de cultivos crioulos.

De acordo com o engenheiro agrônomo da Emater/RS-Ascar, André Müller, um dos principais objetivos do encontro é o de promover o resgate e as perspectivas de uso das sementes crioulas, auxiliando ainda em sua preservação. E para que a diversidade seja garantida, o agrônomo ressalta a importância de que cada participante traga consigo os seus cultivos para que estes possam ser compartilhados. “É isto que possibilitará a manutenção da variabilidade disponível”, garante.

São aguardadas mais de 100 pessoas para o evento, que é uma promoção da Emater/RS-Ascar, comunidades Católica e de Confissão Luterana, Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR), Grupo dos Agricultores Ecologistas da Forqueta, Defensores da Natureza, Secretaria Municipal da Agricultura, Comissão Pastoral da Terra, Associação Ecobé e Departamento Municipal de Meio Ambiente. O encontro ainda tem o apoio da Articulação em Agroecologia do Vale do Taquari (AAVT). Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3716-1180.

Texto: Ascom Emater