Arte na Praça acontece no próximo domingo

No domingo (09), a partir das dez horas, acontece a segunda edição do Arte na Praça deste ano, no bairro Americano em Lajeado, junto à praça João Zart Sº. A organização conta com mais de sessenta expositores, praça de alimentação, Mostra Fotográfica Sebaldo Hammes com apoio da H. Meyer, Brique do Pedrão de Sobradinho, chimarrão com a Ervateira Valério e uma tarde especial com muita música por conta do Dia Mundial do Rock, que acontece a cada 13 de julho.

Na tarde, o jornalista Marcelo Petter, da Univates FM, vai marcar presença na praça entrevistando ao vivo músicos da cidade que vão contar suas história e sua relação com o rock’n’roll. O evento segue com muita música, a partir das 14h30min, no novo palco construído especialmente para o evento.

O coordenador André Schossler aposta no tempo bom, no esforço conjunto dos expositores e no apoio do público já conquistado para que o evento siga firme no seu terceiro ano. O Arte na Praça acontece com a parceria da Univates FM, Sesc Lajeado, Geradores do Vale e Moraesmaia Coleta.

Texto: Ascom evento