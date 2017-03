Arte na Praça da Matriz chega a sua 12ª edição neste domingo em Lajeado

Promovido pela Associação dos Artesãos de Lajeado, com apoio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), o Arte na Praça da Matriz chega a sua 12ª edição nesse domingo, dia 19. O objetivo principal é oferecer aos artistas e artesãos um espaço para demonstrarem suas habilidades e em contrapartida proporcionar à comunidade mais opções de lazer. “Unimos os talentos artísticos da nossa região com as habilidades manuais dos artesãos e, usamos a nossa praça da Matriz como vitrine e palco de nossos trabalhos”, destaca o titular da Secel, Carlos Reckziegel.

Atrações confirmadas

14h – Paulo Bottezini – violão e voz

15h – Marco Guimaraes – acústico violão – rock e pop rock

16h – Trio Porto dos Anjos – com bateria: Sérgio Horn

Violão e voz : Leandro Ferreira

Baixo e voz: Jó Balensifer

17h – Artte Escola de Dança (Tais Maia) – show de danças

Durante todo o dia terá Som do Kina; exposição e venda de artesanato; ponto de recolhimento de lixo eletroeletrônico e a presença da Erva Mate Santa Emília B1 – com degustação de erva mate e fornecimento de água quente.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Lajeado