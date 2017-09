Artesanato com Escamas de Peixes é tema de oficina em Roca Sales

Com o objetivo de diversificar a produção de artesanato elaborado em Roca Sales, a Emater/RS-Ascar realizou na quinta-feira (21), na sala do Centro de Referência da Assistência Social (Cras), uma oficina de Artesanato com Escamas de Peixes. Voltada às integrantes da União Rocassalense de Clubes de Mães e representantes da Secretaria Municipal da Educação e do Cras, a atividade também buscou estimular as participantes para a produção de artigos que possam complementar a renda familiar, reforçando ainda aspectos relacionados ao bem-estar a saúde mental das envolvidas.

De acordo com a extensionista Social da Emater/RS-Ascar, Leandra Bagatini, há no município mão-de-obra qualificada na área de artesanato, sendo que o trabalho com escamas de peixe, além de divulgar uma atividade que já possui alguma história em Roca Sales, também busca diversificar de forma criativa essa cultura. “Durante os dois módulos de trabalho – a segunda etapa ocorre na próxima quinta-feira (28) -, peças como brincos, colares, pulseiras, chaveiros, móbiles, flores para a decoração de vasos, abajures, lustres, chapéus, roupas e calçados foram produzidas pelas participantes”, salienta Leandra.

Durante os meses de janeiro e fevereiro de 2018 as participantes da atividade deverão dedicar duas tardes de trabalho para a confecção de lembranças que serão comercializadas dentro da Exporoca e da Fecarpa – evento municipal que ocorre no mês de março. “Atualmente Roca Sales tem mais de 200 criadores de peixes, uma lâmina de água total de mais de 45 hectares e uma produção de 80 toneladas de pescados ao ano, que é comercializada em toda a região”, lembra Leandra, ressaltando o fato de haver abundante matéria-prima para a confecção desse tipo de artesanato.

Texto: Ascom Emater