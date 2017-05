Artesanato em tecido: grupos do CRAS produzem morangas decorativas

Entre as atividades de integração, sociabilização e geração de renda, o Centro de Referência de Assistência Social oferta oficinas de artesanato. Durante os meses de abril e maio, foi a vez dos grupos confeccionarem uma moranga em tecido decorativa.

A produção envolveu as idosas do grupo Conviver; mulheres do Belas Artes; beneficiárias do programa Bolsa Família e a turma Vivendo a Diferença, composta pelas Pessoas com Decifiência (PCD´S). As aulas são ministradas pela oficineira Simone Wolker. A próxima atividade, que inicia na segunda-feira, dia 29 maio, será a fabricação de velas artesanais. Após prontas, as peças servem como modelo para possível continuidade nos trabalhos por parte das usuárias.

Texto: Ascom Colinas