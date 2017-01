Arvorezinha divulga a programação de aniversário do município

Estão abertas as inscrições para o mini torneio amador de futebol sub 13 e sub 15, masculino e feminino, que acontece no dia 11 de fevereiro. A atividade integra a programação em comemoração ao 58º aniversário do município de Arvorezinha.

Os interessados deverão se inscrever na Secretaria de Turismo e Cultura ou na Secretaria de Educação e Desporto. O regulamento está disponível nas Secretarias. O torneio será realizado no ginásio Aquilino Marin, no Parque Municipal de Eventos, com início às 13h.

Confira a programação de aniversário do município:

11 de fevereiro (sábado): Mini torneio amador de futebol sub 13 e sub 15, masculino e feminino;

Local: Ginásio Aquilino Marin, Parque Municipal de Eventos.

Horário: a partir das 13h

14 (terça-feira): Palestra;

Local: Auditório Municipal Domingos Dorigoni

Horário: 19h

15 (quarta-feira): Missa;

Local: Igreja Matriz

Horário: 19h

16 (quinta-feira – feriado municipal): Integração Cultural e Mostra com Resgate Histórico do Bairro Nossa Senhora das Graças;

Local: Quadra Hipólito Alves Pereira e João Justino Oliveira, Bairro Nossa Senhora das Graças

Horário: 15h

19 (domingo): “Uma tarde no Parque”, com recreação infantil, mateada, apresentação de talentos;

Horário: 15h30min

Show com a Banda Indústria Musical – presente da Lojas Becker Ltda ao município;

Horário: a partir das 19h

Local: Parque Municipal de Eventos

Texto: Ascom Arvorezinha