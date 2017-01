Arvorezinha foi contemplada com ambulância do SAMU

O prefeito interino Jaime Talietti Borsatto, acompanhado do ex-prefeito Luiz Fontana, do secretário da Saúde Maurício Sebalhos Camargo e do motorista Samuel Rigo, esteve em Esteio no dia 09 de janeiro, para receber a nova ambulância do SAMU 192.

Além de Arvorezinha, outras 60 cidades gaúchas receberam o veículo com equipamentos. A entrega foi realizada pelo presidente Michel Temer e contou com a presença dos ministros Ricardo Barros (Saúde), Eliseu Padilha (Casa Civil), Osmar Terra (Desenvolvimento Social), Ronaldo Nogueira (Trabalho) e do governador José Ivo Sartori.

O prefeito Jaime agradeceu ao empenho do ex-prefeito e vice-prefeito Luizinho Fontana, Beto Facchinetto e do secretário da Saúde Volnei Jost, que desde março de 2015 estavam reivindicando um novo veículo para o SAMU, para melhorar ainda mais o atendimento à comunidade de Arvorezinha. “Estamos colhendo os frutos plantados na gestão 2013/2016, excelentes frutos, que beneficiam a toda comunidade arvorezinhense”, destacou.

Texto: Ascom Arvorezinha