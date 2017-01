Associação de Artes inicia montagem da Paixão de Cristo em Muçum

A preparação para a Paixão de Cristo 2017 de Muçum já está a todo vapor. Na última semana, a direção do espetáculo se reuniu para definição das atividades desta edição. Até domingo, 21, os interessados podem entrar em contato para confirmar sua participação no elenco. Podem participar atores e não-atores, de qualquer cidade e faixa etária e não é necessária experiência na área. Há vagas também para técnicos, equipe de produção e figurantes.

A inscrição é gratuita e deve ser feita diretamente na Página Oficial do Espetáculo no Facebook, ou pelo fone 51 3755-1869.

De acordo com o presidente da Associação Muçunense de Artes – AMA e diretor do espetáculo, Ranieri Moriggi, serão realizadas ao longo dos meses que antecedem a apresentação, a preparação do elenco, com um espaço de formação e convivência com a arte desenvolvendo as variadas formas de expressão corporal, facial e capacidade de criar e interpretar. Serão ministradas técnicas de preparação corporal, interpretação, impostação da voz, improvisação e criação de personagem. Além disso, texto, figurinos, som e luz, além dos cenários vão receber atualização, para dar uma nova roupagem na peça teatral.

Espetáculo

A Paixão de Cristo 2017 vai acontecer no dia 14 de abril de 2017, na Praça da Matriz, às 20h, e estima-se a participação de 100 voluntários no evento, dentre atores, produção e equipe técnica. O roteiro da próxima edição do tradicional espetáculo já foi finalizado e teve como roteirista o jornalista e diretor Ranieri Moriggi, que há 17 edições está à frente do espetáculo. São esperadas cerca de 5 mil pessoas na noite do evento.

Texto: Ascom Associação Muçunense de Artes