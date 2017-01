Até o dia 15 de janeiro, empresas encantadenses tem prioridade para adquirir estandes no Festival de Compras da Suinofest

Até o dia 15 de janeiro, as empresas encantadenses terão prioridade para adquirir estandes no Festival de Compras da Suinofest 2017. A aquisição deve se feita diretamente com a Lume Eventos, através do telefone (51) 3751 2000 ou pelo e-mail vendas@lumeeventosrs.com.br. A Suinofest será realizada nos dias 09, 10, 11, 16, 17 e 18 de junho, no Parque João Batista Marchese, em Encantado.

Além de prospectar novos negócios e fomentar a economia, o Festival de Compras valoriza o comércio, a indústria e os serviços locais. Neste ano, a Feira está com o layout do pavilhão totalmente reformulado, com corredores mais amplos, que facilitam a circulação dos visitantes e proporcionam mais visibilidade aos expositores. A Feira da Agroindústria Familiar ficará numa ilha, no centro do pavilhão, novidade que vai aumentar a visitação interna devido a grande procura por estes produtos.

Formas de pagamento

Os associados da ACI-E e CDL são beneficiados com 40% de desconto para a locação de estande no pavilhão e 15% nos espaços externos. O pagamento poderá ser realizado em até seis vezes através de boleto bancário. Até o dia 15 de janeiro, a prioridade será para empresas associadas à ACI-E e CDL e empresas locais. A partir do dia 16 de janeiro será permitida a locação das demais empresas interessadas. Os espaços para a Praça de Alimentação serão comercializados a partir de fevereiro.

Confira os valores:

Estandes no pavilhão Desconto Valor M² Empresas não associadas à ACI-E e CDL 0% R$ 199,20 Empresas associadas à ACI-E e CDL 40% R$ 119,52

Exemplo: Estande de 9m²: valor para associado R$ 1.075,68 e não associado R$ 1.792,80

Espaços Externos

Veículos e Máquinas M² Associado* Não Associado 5 x 10m 50 R$ 1.468,80 R$ 1.728,00 10 x 10m 100 R$ 2.448,00 R$ 2.880,00 10 x 12m 120 R$ 2.958,00 R$ 3.480,00

*Empresas associadas têm 15% de desconto comparado ao valor normal.

Espaços Externos Nº do espaço Associado* Não Associado 5 x 5m = 25m² 301 R$ 765,00 R$ 900,00 4 x 4m = 16² 302 R$ 489,60 R$ 576,00 12 x 6m = 72m² 303 ou 304 R$ 1.479,00 R$ 1.740,00 8 x 11m = 88m² 305 R$ 1.530,00 R$ 1.800,00 5 x 5m = 25m² 306 R$ 705,50 R$ 830,00

*Empresas associadas têm 15% de desconto comparado ao valor normal.

A entrada no Parque João Batista Marchese é gratuita. O evento é realizado pela ACI-E em parceria com a Prefeitura Municipal, a Câmara de Vereadores e a CDL de Encantado. A organização é da Lume Eventos.

Texto: Assessoria de Imprensa do Festival de Compras da Suinofest