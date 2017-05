Atendimento para beneficiários do Bolsa Família ocorre de segundas a quartas

O Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) de Cruzeiro do Sul, que atende junto a Secretaria Municipal Assistência Social e Habitação, informa que os atendimentos do Cadastro Único e Bolsa Família, ocorrem de segunda a quarta-feira, das 8h às 12h e das 13h30min às 17h.

Para tanto, as famílias devem comparecer no departamento munidas do cartão do bolsa família para verificarem se os seus Cadastros estão em dia. Caso não estejam, corre o risco dos mesmos serem suspensos. Em caso de suspensão, há um prazo de 180 dias para reverter, caso a família esteja enquadrada nos critérios exigidos. As responsáveis pelos atendimentos são a assistente social Vivian Frey e a gestora do Cadastro Único, Eduarda Brixius. O próximo encontro para os beneficiários do Bolsa Família será dia 17h, às 14h no salão de eventos da prefeitura.

Texto: Ascom Cruzeiro do Sul