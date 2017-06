Atitudes Vencedoras divulga opinião dos consumidores sobre comércio da região

“Nosso projeto nada mais é do que uma motivação para qualificar o varejo”. Assim o presidente do Sindilojas Vale do Taquari, Giraldo Sandri, resumiu o programa Atitudes Vencedoras durante apresentação dos resultados gerais da edição 2017 na manhã da terça-feira (13). Com a presença de prefeitos, secretários e autoridades dos municípios de Arroio do Meio, Cruzeiro do Sul, Encantado, Lajeado, Muçum, Progresso, Roca Sales, Sério e Travesseiro, a entidade divulgou o resumo da opinião dos consumidores e definiu os eventos de premiação das personalidades que se destacaram na pesquisa. Capitão também faz parte do projeto, mas seus representantes tiveram um imprevisto e por isso não puderam prestigiar a atividade.

Sandri agradeceu a parceria das cidades que aderiram ao projeto e enalteceu a importância de cada uma delas para o desenvolvimento econômico e empresarial da região. “Assim como as empresas, nós também precisamos de atitudes inovadoras”, reconheceu. Além das pesquisas de opinião, ele lembrou que durante o ano de 2016 o Atitudes Vencedoras promoveu treinamentos com o objetivo de capacitar funcionários e varejistas, o que, aliado aos apontamentos dos entrevistados, vai contribuir para que o comércio atenda aos anseios da população.

Coordenador da pesquisa, Guilherme Luis Kaufmann explicou que a coleta de dados ocorreu durante os meses de abril e maio através da abordagem de pessoas nas ruas, cujas respostas foram registradas por meio de um software que possibilita a auditoria e garante a integridade das informações. No total, 2.770 consumidores responderam aos questionários nos dez municípios participantes, sendo que 62% foram mulheres e 38% homens. Desses, cerca de 45% possuem entre 15 e 34 anos e aproximadamente 60% são comerciários, industriários, funcionários públicos e aposentados. Ao relatar que menos de 40% alegam conhecer a destinação dos impostos municipais, Kaufmann salientou que 16,2% afirmam prestigiar o varejo da sua cidade. “Pessoas valorizam o comércio local, mas não sabem que os impostam ficam no seu município”, lamentou. A variedade de produtos e os melhores preços levam cerca de 43% dos entrevistados a comprarem na sua própria cidade e mais de 40% destacam o atendimento como ponto positivo do comércio.

Além dos envelopes com os resultados individuais, os representantes municipais também receberam, com exclusividade, a relação dos vencedores nas categorias Qualidade de Atendimento, Criatividade/Inovação, Atuação nas Redes Sociais e Responsabilidade Social e/ou Sustentabilidade, os quais serão contatados pelas prefeituras ou pelo Sindilojas-VT nos próximos dias. Seus nomes serão anunciados à comunidade a partir de segunda-feira (19) e eles serão homenageados durante eventos microrregionais, cujas cidades anfitriãs foram sorteadas durante o encontro. No dia 10 de julho, Cruzeiro do Sul sedia a premiação dos municípios de Arroio do Meio, Lajeado, Progresso e Sério. Já Encantado acolhe Capitão, Muçum, Roca Sales e Travesseiro no dia 13. Para a solenidade são convidadas autoridades e dirigentes empresariais, assim como os vencedores e seus acompanhantes. Sandri ressaltou que a cerimônia ocorre sem despesas ou custos adicionais para os premiados, que na ocasião serão evidenciados como exemplos a serem seguidos pelo setor varejista e por toda a comunidade.

Subsídio para gestores municipais

Para a secretária de Turismo, Indústria, Comércio e Desporto de Progresso, Simone Berté, as pesquisas são imprescindíveis e representam o primeiro passo para a tomada de ações. Participando desde a primeira edição do Atitudes Vencedoras, o município acredita que o poder público, privado e as entidades de classe precisam se unir para o bem da população e, de acordo com ela, os resultados do projeto contribuirão para avaliações e reflexões sobre o que pode ser feito para atender os desejos dos moradores. “Se o comércio vai bem, o município também vai. E se o município vai bem, o cidadão também estará bem”, considerou.

Resultados

Perfil dos entrevistados:

– 2.770 pessoas

– 10 municípios

– 62% mulheres

– 38% homens

Faixa etária

15 a 24 anos – 23%

25 a 34 anos – 23%

35 a 44 anos – 16%

45 a 54 anos – 17%

Mais de 55 anos – 21%

Profissão

Comerciário – 17%

Aposentado – 17%

Funcionário público – 13%

Industriário – 12%

Outras profissões – 11%

Estudante – 10%

Desempregado – 6%

Autônomo – 6%

Trabalhador rural – 5%

Construção Civil – 2%

Profissional Liberal – 1%

Avaliação do Comércio Local

Você sabe que quando compra no seu município, parte do imposto volta para cá?

Sim – 62,3%

Não – 37,7%

Por que você compra em outra cidade?

Mais opções de produtos – 23,1%

Melhores preços – 19,8%

Quando estou a passeio – 10,6%

Mais promoções – 6,9%

Mais opções de lojas – 5,8%

Você gosta de comprar na sua cidade? Por quê?

Sim, pela praticidade – 23,5%

Sim, valorizo o comércio local – 16,2%

Sim, bom atendimento – 14,4%

Sim, bons preços – 8,3%

Sim, conheço os atendentes – 6,7%

Cite pontos positivos no comércio em geral da sua cidade

Bom atendimento – 42%

Facilidade de chegar ao estabelecimento – 14%

Boas condições de pagamento – 13%

Bons preços – 8%

Boas opções de produtos – 6%

Cite pontos negativos no comércio em geral de sua cidade

Preços altos – 29%

Não lembra / Não opinou – 21%

Estacionamento difícil – 13%

Poucas opções de produtos – 13%

Promoções fracas e/ou inexistentes – 7%

O que você gostaria que tivesse no comércio ou serviços de sua cidade?

Mais opções de comércio – 19%

Cinema – 14,1%

Não sabe / Não opinou – 13,5%

Supermercados maiores – 13,5%

Mais promoções – 9,6%

Dados gerais

– 79% não lembram de lideranças que se destacam no meio empresarial

– 27,8% não se relacionam com nenhum estabelecimento através do Facebook

Texto: Ascom Sindilojas