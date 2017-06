Atitudes Vencedoras premia destaques em julho

As personalidades e empresas que se destacaram em suas atividades e negócios nos municípios de Arroio do Meio, Capitão, Cruzeiro do Sul, Encantado, Lajeado, Muçum, Progresso, Roca Sales, Sério e Travesseiro serão premiadas pelo projeto Atitudes Vencedoras nos dias 10 e 13 de julho. Por meio de pesquisas espontâneas, empresários, organizações e colaboradores dos segmentos do comércio, indústria e serviços foram reconhecidos por ações que estimulam e desenvolvem o setor e as comunidades, e serão agraciados com troféus durante eventos microrregionais em Cruzeiro do Sul e Encantado.

Promovido pelo Sindilojas Vale do Taquari, o Atitudes Vencedoras entrevistou mais de 2,7 mil pessoas durante os meses de abril e maio, as quais consideraram as categorias Qualidade de Atendimento, Criatividade/Inovação, Atuação nas Redes Sociais e Responsabilidade Social. A pesquisa foi viabilizada em parceria com as prefeituras dos municípios acima listados, além da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Encantado.

O levantamento também abrangeu opiniões complementares e identificou hábitos de consumo dos moradores da região, cujos resultados gerais foram divulgados durante encontro com prefeitos e autoridades no dia 13 de junho. O projeto tem o patrocínio de Safeweb, Sicredi, Mug Viagens, Fecomércio Sesc/Senac e Sebrae.

Vencedores:

Arroio do Meio

Atendimento = Astor Hilgert – Lojas Prata

Criatividade e Inovação = Sapataria Bom Pé

Redes Sociais = Loja Charme

Responsabilidade Social = Adailton Cezar Cé – Transportes Irmãos Cé

Capitão

Atendimento = Patrícia Scheidt – Posto Charrua

Criatividade e Inovação = JotaP Confecções

Redes Sociais = das empresas lembradas, nenhuma se enquadrou nos critérios estabelecidos no regulamento do projeto

Responsabilidade Social = Mauricio da Rosa – Loja Zaspel

Cruzeiro do Sul

Atendimento = Juliana Aparecida Schoninger – Lojas Benoit* (ex-colaboradora da empresa, no entanto funcionária no período da pesquisa)

Criatividade e Inovação = Loja D’Casa

Redes Sociais = Lu Modas

Responsabilidade Social = Claudir Dullius – Lojas Dullius

Encantado

Atendimento = Daniela Scarello – Loja Adão e Eva

Criatividade e Inovação = Loja Beneduzi

Redes Sociais = Morena Clara

Responsabilidade Social = Volmir Beneduzi – Loja Beneduzi

Lajeado

Atendimento = Wanderléia Fonseca Zanatta – Lojas Dullius

Criatividade e Inovação = Lojas Benoit

Redes Sociais = Lojas Prata

Responsabilidade Social = Léo Katz – Construção Civil

Muçum

Atendimento = Daniela Moras – Lojas Benoit

Criatividade e Inovação = Loja Marisa

Redes Sociais = Pattussi

Responsabilidade Social = Carlos Irineo Cervo – Metalúrgica Cervo

Progresso

Atendimento = Sônia Sirlei Moccellin Titello – Stylo Model

Criatividade e Inovação = Loja Motivos (ex-Novo Mundo)

Redes Sociais = Pretta Calçados

Responsabilidade Social = Diogo Batista – Agro Comercial Progresso

Roca Sales

Atendimento = Camila Piccinini – Morena Clara

Criatividade e Inovação = Angélica Modas

Redes Sociais = MS Modas

Responsabilidade Social = Fábio Lutz – Ideal Eletrodomésticos

Sério

Atendimento = Luana Ariotti – Mercado Sartori

Criatividade e Inovação = Mega Home Center

Redes Sociais = Comércio Lassen

Responsabilidade Social = João Lassen – Comércio Lassen

Travesseiro

Atendimento = Juliana Kunrath – Rede Forte

Criatividade e Inovação = Infinita Modas

Redes Sociais = Aquarela Modas

Responsabilidade Social = Jorge Bettio – Lotérica Travesseiro

Texto: Ascom Sindilojas