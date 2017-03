Atividades de Páscoa iniciam dia 28

Na terça-feira (28), acontece a abertura das atividades de Páscoa em Colinas. Para as escolas, a programação acontece durante a semana nos dias 28 e 29 de março e 04, 05, 11 e 12 de abril. Nas terças-feiras de manhã, das 8h às 11h, e nas quartas-feiras à tarde das 13h30min às 16h15min.

As visitas poderão ser diárias. O município oferecerá uma programação com a presença do coelho, distribuição de guloseimas e pintura de rosto. Nestes dias também haverá o passeio de trenzinho pela cidade mediante o pagamento de passagem. Além disso, também terá a venda de lanches e refrigerante na Praça dos Pássaros.

Para melhor organização, as escolas devem agendar a visita com a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, através do telefone (51) 3760-4020 ou 9 9901-3082, com Luana, ou do e-mail educacao@colinasrs.com.br

Para a família

Nos finais de semana, a programação será aberta ao público em geral. Além das atividades voltadas às escolas, aos sábados e domingos terá ainda Caça ao Ninho pelo valor de R$ 2. A programação ocorrerá dias 1º, 2, 8, 9, 14 e 15 de abril, sempre à tarde, das 14h às 18h. As inscrições ocorrem na Praça dos Pássaros, local do evento.

Texto: Ascom Colinas