Atividades marcam Semana do Meio Ambiente em Travesseiro

Na noite de segunda-feira (05), no salão de eventos da Escola Estadual de Ensino Médio Monsenhor Seger, os alunos da EMEI Criança Esperança e da EMEF Pedro Pretto assistiram a peça de teatro “Falando de Meio Ambiente”, que representou a importância da preservação do meio ambiente pela sociedade.

O engenheiro ambiental e responsável pelo Departamento Municipal de Meio Ambiente, Chrystian Quinot, informa que outras atividades relacionadas a conscientização ambiental serão realizadas durante o ano. “Estamos pensando e programando uma blitz ecológica, caminhadas e a construção de uma horta sustentável”, comenta. Além da importância da preservação do meio ambiente, por meio de campanhas e de atividades com as crianças, o coordenador atenta para o descarte correto de diversos materiais, que são altamente poluentes, como pilhas e baterias.

Para a secretária de Educação, Cristiane Nietzke, é importante proporcionar aos alunos diferentes atividades. “A EMEF Pedro Pretto atende os alunos em turno integral, o que possibilita que as crianças agreguem conhecimento em diversas áreas”, explica. Para a responsável da pasta, a parceria entre as secretarias municipais tem caráter somatório e de extrema importância para o desenvolvimento de todos.

Seguindo a programação da Semana do Meio Ambiente, ocorre neste sábado, em frente a Secretaria da Agricultura, a coleta de diversos materiais: como calculadoras, pilhas, baterias, brinquedos eletrônicos, vídeo games, celulares, carregadores, equipamentos gerais de informática, video cassete, dvd, televisores e monitores. A proposta inclui ainda o recolhimento de eletrodomésticos e equipamentos da chamada “linha branca”, que são geladeiras, lavadoras, fogões, entre outros. Da mesma forma, o óleo de cozinha usado também poderá ter seu destino correto por meio da campanha.

Texto: Ascom Travesseiro