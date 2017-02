Atividades nos Cemais vão começar no dia 6 de março em Estrela

As atividades nos dois núcleos do Centro Municipal de Atendimento Integrado (Cemai), dos bairros Oriental e Moinhos, vão começar no dia 6 de março. A informação é da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação (Sedesth), à qual os núcleos estão vinculados.

O reinício do atendimento estava previsto para o próximo dia 20 de fevereiro, mas teve que ser adiado em função do grande número de inscritos no processo seletivo de profissionais para atuarem nos centros.

Foram mais de 230 candidatos para sete cargos, sendo necessária a prorrogação de datas para concluir a seleção, forçando desta forma o adiamento do início das atividades. O Cemai atende 190 crianças, no turno inverso ao escolar. Dúvidas e informações sobre o atendimento podem ser esclarecidas na Sedesth, pelo telefone (51) 3981-1052.

Fonte: Ass. de Imprensa da Prefeitura de Estrela