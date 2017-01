Auditório lotado na despedida do Conjunto Instrumental do Colégio Teutônia antes da Turnê Europa

A despedida do Conjunto Instrumental do Colégio Teutônia antes da Turnê Europa 2017 foi em grande estilo. O Auditório Central do educandário esteve lotado na noite desta terça-feira, dia 10, no Sommerkonzert – Concerto de Verão, programação especial que apresentou o repertório do grupo antes da viagem ao Velho Continente, de 12 de janeiro a 03 de fevereiro.

O evento, gratuito, reuniu familiares, comunidade, amigos e convidados. “Esta é uma noite muito alegre, quando apresentamos pela primeira vez o repertório preparado com muito carinho para a nossa segunda turnê pela Europa. Agradecemos o apoio incondicional de todos os familiares”, frisou o maestro Lucas Eduardo Grave.

A programação da noite ainda contou com vídeos enviados pelos hospedeiros e prefeitos das cidades que recebem os instrumentistas, além do lançamento de revista especial levada pelo grupo na viagem, contendo informações sobre o Colégio Teutônia, o Conjunto Instrumental, o repertório a ser apresentado, os instrumentistas e o roteiro pela Alemanha, França e Áustria. Destaque também para apresentação do projeto de música do educandário, o município de Teutônia e os patrocinadores.

O diretor do Colégio Teutônia, Jonas Rückert, que acompanha o grupo e participa das apresentações com seu violino, se disse honrado em poder vivenciar este momento. “A Turnê Europa, além de uma atividade musical, é uma oportunidade diferenciada de olhar para o mundo para além dos nossos muros. É sem dúvida uma possibilidade de viver inúmeras e diferentes realidades, cultura, língua e convivências. Com certeza é algo para a vida toda”, destacou. A Turnê Europa 2017 é o primeiro evento oficial do calendário de festejos pelos 65 anos da Fundação Agrícola Teutônia, mantenedora do Colégio Teutônia, comemorados no próximo dia 17 de julho.

O pastor Irineu Boetcher, pai do instrumentista e professor Pedro Boetcher, também conduziu momento ecumênico de bênção aos instrumentistas. “O som desses instrumentos aquece o coração e traz vida. Vão, vivam e voltem muito alegres e agradecidos pela oportunidade”, disse.

O prefeito de Teutônia, Jônatan Brönstrup, falou em nome da Administração Municipal e parabenizou o CT pela iniciativa. “O Conjunto Instrumental do Colégio Teutônia orgulha o nosso município, representa a nossa cultura, e o faz com excelência”, afirmou.

O repertório do Sommerkonzert contemplou música brasileira, música regional do Rio Grande do Sul, música latino-americana, folclore alemão e peças internacionais. Ao final os instrumentistas foram ovacionados e aplaudidos de pé, momento de muita emoção, marcado por algumas lágrimas.

A Turnê Europa 2017 ocorre no período de 12 de janeiro a 03 de fevereiro. Os jovens instrumentistas levam a arte teutoniense, gaúcha e brasileira à França, à Alemanha e à Áustria. Serão nove apresentações, passando por cidades como Rottenbuch, Mörschbach, Hettenrodt, Paris, Boppard e Reutte in Tirol, algumas delas que inclusive já integraram a Turnê Europa 2015, quando o Conjunto Instrumental realizou apresentações na Alemanha e na Suíça.

Entre os instrumentos que integram o grupo estão oito violinos, um violoncelo, três flautas, três saxofones alto, um saxofone tenor, dois trompetes, dois trombones, um teclado, uma guitarra, um baixo elétrico, uma percussão e uma bateria.

Texto: Ascom Colégio Teutônia