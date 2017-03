O Departamento de Desporto de Imigrante informa que as aulas de ginástica para idosos e a comunidade em geral iniciarão na próxima semana. Em Daltro Filho, as aulas irão ocorrer na Escola Santo Antônio nas quartas-feiras, das 7h30min às 8h30min, a partir do dia 15 de março. Já no Centro, as aulas serão realizadas no Ginásio Municipal de Esportes, nas sextas-feiras, das 7h30min até às 8h30min, a partir de 17 de março. As aulas serão com o professor Giovani Kaplan.

Texto: Ascom Imigrante