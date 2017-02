Aulas na rede municipal de ensino iniciaram na segunda-feira

A volta às aulas é, sem dúvida, um dos momentos mais aguardados pelos alunos. Afinal, marca o início de uma nova etapa escolar ou o começo da trajetória estudantil. A ansiedade não é somente para ver ou conhecer os colegas, mas também para usar os novos materiais escolares, ficar por dentro das novidades da escola, e, além de tudo, adquirir novos conhecimentos todos os dias.

Nesta segunda-feira, dia 13 de fevereiro, diretores, professores e funcionários da rede municipal de ensino de Westfália recepcionaram os estudantes para o ano letivo de 2017. Cada educandário propôs atividades diferenciadas, de integração e dinâmica, fazendo com que os estudantes conhecessem uns aos outros.

O dia de volta às aulas foi acompanhado pela secretária municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto, Elisangela Schneider Wiethölter, nas quatro Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs): EMEF Vila Schmidt, no Centro; EMEF Olavo Bilac, em Linha Berlim; EMEF Rio Branco, em Linha Paissandu; e EMEF Bandeirantes, em Linha Frank. Todos os educandários organizaram suas próprias atividades de acolhida.

As escolas municipais de Westfália atendem de segunda a sexta-feira. Os horários de aula são das 7h15min às 11h45min e das 13 horas às 17h30min. Neste ano, o recesso escolar de inverno será entre os dias 17 e 28 de julho.

Acolhida na EMEF Vila Schmidt

Na volta às aulas, cada educandário organizou as atividades de acordo com a demanda atendida. Na EMEF Vila Schmidt, onde as aulas acontecem pela manhã (6º ao 9º Ano) e à tarde (Educação Infantil ao 5º Ano), foram várias ações de acolhida, especialmente aos estudantes novos, vindos da Linha Berlim, Linha Paissandu e Linha Frank.

No começo da manhã, os alunos foram recebidos no auditório, onde houve pronunciamento da secretária de Educação, Cultura, Turismo e Desporto, Elisangela Schneider Wiethölter, e da diretora Elaine Cristina Schröer Kohl. Na ocasião, também foi exibido um vídeo motivacional para o ano letivo de 2017 e foi apresentada a equipe de professores das séries finais do Ensino Fundamental. Depois, as atividades seguiram nas salas de aula.

“Estávamos preparando tudo para receber vocês. Estava tudo pronto, mas faltava o principal: os alunos”, observou Elisangela, acrescentando que cada estudante precisa ter em mente um objetivo e, para conquistá-lo, correr atrás dele. A secretária também falou sobre a acolhida aos novos alunos, vindos das demais localidades. “Recebam bem os novos colegas, os acolham, integrando-os às atividades. Que 2017 seja um ano de muitas descobertas e aprendizagens”, salientou.

Elaine Kohl também recebeu e acolheu aos estudantes do turno da manhã, desejando boas-vindas a todos. A diretora ainda repassou as regras do educandário e pediu que todos se engajem ao máximo aos estudos.

Na parte da tarde, os alunos da Educação Infantil ao 5º Ano foram recebidos pela direção, coordenadores e professores. Com eles, os professores realizaram uma dinâmica de acolhida e integração, dentro da sala de aula. No entanto, o primeiro dia de aula da Educação Infantil serviu para que as crianças se adaptassem e se ambientassem ao novo espaço.

EMEF Rio Branco fez recepção com atividades

Em Linha Paissandu, os estudantes da EMEF Rio Branco foram recebidos com atividades especiais e brincadeiras, fazendo com que todos se sentissem bem acolhidos. O educandário atende alunos da Educação Infantil ao 5º Ano, e as ações de acolhida foram coordenadas pelas professoras e direção.

A EMEF Rio Branco tem aula somente pela manhã. Na volta às aulas, Elisangela Schneider Wiethölter, acompanhada da diretora do educandário, Vera Ahlert Dörr, desejou bom retorno aos estudantes e pediu que se dediquem ao máximo aos estudos. “Neste ano, vocês receberão computadores novos. Mas, em contrapartida, queremos que vocês estudem muito”, ponderou a secretária de Educação, Cultura, Turismo e Desporto, desejando ainda um excelente 2017 a todos os alunos, professores e equipe diretiva.

Brincadeiras na volta às aulas da EMEF Bandeirantes

O Centro Comunitário de Linha Frank foi o ambiente de acolhida aos alunos da EMEF Bandeirantes, que atende crianças da Educação Infantil ao 5º Ano na parte da tarde. No local, os estudantes participaram de atividades de integração, como a brincadeira do abraço.

Em 2017, a Educação Infantil da EMEF Bandeirantes recebeu oito novos estudantes. Na volta às aulas, eles permaneceram na sala para se ambientarem ao educandário e puderam brincar à vontade. No primeiro dia de aula, professores também estiveram reunidos para planejarem o ano letivo de 2017 e definirem ações e regras da escola.

Acompanhada da diretora do educandário, Cátia Brune, Elisangela desejou aos estudantes um bom ano letivo. “Um novo ano começa, cheio de novidades e surpresas, inclusive com professores novos. Estudem e se dediquem muito”, destacou a secretária de Educação, Cultura, Turismo e Desporto.

Recepção na EMEF Olavo Bilac

Em razão do fechamento de quatro turmas na EMEF Olavo Bilac, de Linha Berlim, a partir deste ano a escola tem aulas somente no turno da tarde, da Educação Infantil ao 5º Ano. No início da tarde de volta às aulas, os estudantes fizeram atividades dentro das salas: pintura, trabalhos dinâmicos, brincadeiras, entre outros. Depois do intervalo, outras ações foram promovidas na quadra do educandário.

A partir do início deste ano, a EMEF Olavo Bilac conta com uma nova diretora: Viviane Brune. Na visita ao educandário, Elisangela Schneider Wiethölter desejou à professora muito sucesso na nova caminhada, além de um ano letivo recheado de conquistas. Aos alunos, a secretária de Educação, Cultura, Turismo e Desporto ainda desejou um bom retorno. “O ano letivo de 2017 está iniciando e peço que vocês se dediquem muito aos estudos”, salientou.

Fonte: Ass. de Imprensa da Prefeitura de Westfália

Foto: Paloma Driemeyer Valandro