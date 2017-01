Autoridades ambientais avaliam impacto no solo após chuva em Rolante

O Departamento de Recursos Hídricos da Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (DRH/Sema) vai vistoriar nesta sexta-feira (13) a região de Rolante, no Vale do Paranhana, atingida por temporais na última semana. A avaliação técnica tem o objetivo de identificar a situação do solo para buscar soluções preventivas aos eventos climáticos.

O Batalhão Ambiental da Brigada Militar e o Grupo de Pesquisa em Desastres Naturais, do Instituto de Pesquisas Hidráulicas (GPDN/IPH), da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, trabalharão em conjunto com a Sema no local. Será feito um sobrevoo de helicóptero na parte alta da bacia do Rio do Sinos, e posteriormente, uma vistoria por terra, para identificar zonas de escorregamentos do solo (as chamadas cicatrizes) e diagnosticar as condições encontradas.

O diretor do DRH, Fernando Meirelles, informa que a visita técnica terá o auxílio de um dos maiores especialistas nacionais em deslizamentos: o coordenador do GPDN/IPH, professor Masato Kobiyama.

Após a apuração dos especialistas, a Sema vai montar um mapa apresentando os pontos de vulnerabilidade e uma proposta de monitoramento climatológico, com implantação de pluviômetros automáticos que serão adquiridos com recursos do Banco Mundial.

Texto: Ascom RS