Avançam as obras de construção do 1º Módulo da Escola Municipal Bento Gonçalves, em Teutônia

A Administração Municipal de Teutônia realiza obra de construção da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Bento Gonçalves, localizada na Rua Werno Strate (projetada), Bairro Boa Vista. A Construtora Edil LTDA – EPP venceu a licitação para executar a obra de construção em alvenaria e concreto do 1º módulo do projeto.

A área total do projeto completo, considerando futuras ampliações, pode alcançar 2.856,82m², mas o primeiro módulo consiste na execução de 621,20m², que correspondem ao investimento total de R$ 594.244,47, somente com recursos próprios do Município. Os recursos estão garantidos na Conta da Prefeitura para conclusão da obra, independente se for neste ano ou no ano que vem.

O Prefeito Renato Airton Altmann destaca a importância da construção desta escola, tanto para o bairro, que muito cresceu nos últimos anos, como também para o município. “Nos comprometemos com o bairro Boa Vista, e estamos cumprindo com o combinado! Deixamos o projeto completo da escola concluído, pronto para ser executado. Acredito na força que as escolas do interior têm, e entendo que devam receber sempre incentivos do poder público, pois o vínculo social e educativo que geram são incalculáveis”, pondera.

Esta será mais uma grande obra realizada e entregue à comunidade do bairro Boa Vista, assim como o posto de saúde, localizado na Rua Affonso Wallauer; a implantação de duas áreas de lazer, com academia ao ar livre; o acostamento junto a ERS 429; além de pavimentações e capeamentos. A Rua Lothar de La Rue desde a ERS 129 até o acesso a escola nova, também já está com a pavimentação asfáltica concluída, numa extensão de 2.389,50 m².

Fonte: Ass. de Imprensa da Prefeitura de Teutônia

Foto: Jeferson Altmann / Divulgação