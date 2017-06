Avat realiza encontro de Legislativos no próximo sábado

A Associação dos Vereadores do Vale do Taquari (Avat) realiza, no próximo sábado (17), o 93º Encontro Regional de Legislativos Municipais. O evento se inicia às 8h30min, com recepção aos participantes, no Parque João Batista Marchese, em Encantado. Logo após, às 9h, haverá palestras do advogado e professor Silomar Garcia Silveira e do advogado, conferencista e professor de Direito Penal e Constitucional da Ulbra, Robson Zahn. O tema da reunião é “As competências, prerrogativas e a defesa dos vereadores”.

O evento é gratuito e aberto a vereadores e assessores legislativos de toda a região.O 93º Encontro Regional de Legislativos Municipais faz parte da programação oficial da Suinofest 2017, que está se realizando em Encantado. A Avat é presidida pelo vereador Adair Villa, de Muçum.

Texto: Ascom Avat