Avisos da Secretaria da Agricultura de Colinas

Vencimento milho troca-troca safra – A Secretaria da Agricultura de Colinas comunica aos produtores rurais que retiram milho troca-troca Safra 2016/2017 que o mesmo deverá ser pago na Tesouraria do Município até o dia 26 de abril.

Feira do peixe vivo – No dia 13 de abril, das 9h às 12h, será realizada a Feira do Peixe vivo e a venda de produtos da agricultura familiar na Praça dos Pássaros de Colinas.

Vacinação brucelose – Os agricultores que tiverem terneiras de três a oito meses de idade precisam fazer a vacinação de Brucelose nos animais e podem fazer o agendamento junto à Secretaria da Agricultura de Colinas.

Pedidos de mudas frutíferas – Os produtores rurais interessados podem fazer o pedido de mudas de frutíferas, árvores para sombra e roseiras na Secretaria Municipal da Agricultura até o dia 22 de junho. O pagamento das mudas será feito no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Colinas.

Texto: Ascom Colinas