Badesul Cidades garante investimentos em Muçum e Quaraí

O Programa Badesul Cidades firmou, na quarta-feira (5), contratos com os municípios de Quaraí e Muçum. Serão financiados mais de R$ 2,6 milhões para melhoria na infraestrutura e execução de serviços de manutenção. Somados aos aportes das prefeituras, os investimentos chegam a quase R$ 3 milhões.

A assinatura dos contratos ocorreu na Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (Sdect). Na ocasião, o secretário Márcio Biolchi destacou a importância do apoio do Badesul aos municípios, com programas consolidados e que garantem recursos para obras essenciais às cidades.

No município de Muçum, será construída uma garagem na Rua Rui Barbosa, que servirá como parque de máquinas, e poderá ser utilizado como depósito para materiais necessários. Em Quaraí, cinco vias serão asfaltadas e duas serão pavimentadas. Entre os locais beneficiados estão a Avenida Sete de Setembro, a Rua Simões Lopes Neto, Rua Vigário da Cruz Jobim, Rua Oscar Lucho, Rua Joaquim Barreto e Rua Ernesto Arrial.

O evento contou com a presença da diretora-presidente do Badesul, Susana Maria Kakuta, dos prefeitos de Muçum e Quaraí, Lourival de Seixas e Ricardo Gadret, respectivamente, além da superintendente do Setor Público do Badesul, Márcia Santana.

Texto: Ascom Estado