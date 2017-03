Baile das Luluzinhas celebrará o Dia Internacional da Mulher

No dia 11 de março ocorre a 15ª edição do Baile das Luluzinhas, às 19h, no Centro Cultural Evangélico, no centro de Paverama. O evento exclusivo ao público feminino é realizado no mês de março, para comemorar o mês da mulher. “Todas as mulheres estão convidadas para participar. Com ou sem fantasia, o importante é se divertir, e auxiliar as outras pessoas”, destaca a Primeira-dama do município de Paverama.

Diferente das últimas edições, neste ano o ingresso é a doação de leite e produtos de limpeza, que serão entregues ao Hospital Ouro Branco de Teutônia. Quem quiser, também pode fazer uma doação espontânea em dinheiro. Com o valor arrecadado serão comprados mais produtos. A idade mínima é 12 anos.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Paverama