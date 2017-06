Baile de Escolha das Soberanas da Indústria, Comércio e Município será em outubro

A Associação Comercial, Industrial e Agropastoril de Bom Retiro do Sul (ACIAB), e a Administração Municipal, já trabalham na realização do Baile de Escolha das Soberanas da Indústria, Comércio e Município. O evento está programado para o dia 28 de outubro.

O Baile será realizado no CTG Querência da Amizade. O evento iniciará às 22h, com o desfile das candidatas. Após, o baile segue ao som da Banda Portal da Serra.

Inscrições:

A atual Corte é composta pela Rainha Maiara Brauner, Primeira Princesa Mariele César Schmitd e Segunda Princesa Daniela Borba. As interessadas em participar do concurso poderão fazer a inscrição no período de 05 de junho a 25 de agosto. As inscrições deverão ser feitas pelas próprias candidatas, acompanhadas de seu patrocinador. As empresas que patrocinarem as candidatas devem ser associadas a ACIAB. As inscrições devem ser feitas diretamente na ACIAB, em horário comercial.

Documentação:

– Ficha de inscrição da candidata;

– Documento com foto (identidade ou outro)

– Três fotos tamanho postal, meio corpo, coloridas, identificando a candidata

– Indicação da empresa que irá representar.

Idade:

As candidatas devem ter idade entre 18 e 28 anos e além disso, residir no município. Até a data do evento, as candidatas passarão por diversos processos de avaliação. Entre os critérios que serão avaliados estão o de beleza, de rosto, perfeição de linhas físicas, elegância na passarela, simpatia, desenvoltura e cultura. Haverá também entrevistas entre as candidatas e os jurados, além do tradicional desfile de carros na manhã do dia do evento.

Premiação:

A premiação para a Rainha será uma viagem de quatro dias para Porto Seguro, na Bahia, e um ensaio fotográfico digital. As princesas terão como premiação um ensaio fotográfico digital. A Rainha e as Princesas assumirão o compromisso de representar a ACIAB e Prefeitura em todos os eventos que estas necessitarem fazerem presentes.

Mais informações sobre o baile e escolha das Soberanas podem ser obtidas na ACIAB, pelo telefone (51) 3766-1610 ou pelo e-mail: acibomretiro@gmail.com. Os ingressos antecipados serão comercializados por R$ 15. Haverá premiação para a melhor torcida.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Bom Retiro do Sul