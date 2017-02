Baile de escolha do rei e da rainha dos idosos será dia 25 em Santa Clara do Sul

Com o objetivo de promover a integração entre os idosos do município, o Executivo promoverá o baile com a escolha do rei e da rainha dos idosos no outro sábado, dia 25. O evento será no EC Cruzeiro, de Nova Santa Cruz, a partir das 13h30min. A atual corte é formada pelo casal Romeu e Dulce Seibel, que representam o grupo “Alegria de Viver”, de Nova Santa Cruz.

Neste ano, o único casal que concorre ao título é Olimiro e Acélia Bald, do grupo “Alegre Vivemos”, de Alto Arroio Alegre. Os demais candidatos já foram eleitos em edições anteriores. A escolha é feita por sorteio.

O evento é uma promoção da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação por meio do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). Haverá a presença dos dez grupos do município e comunidade em geral.

Fonte: Ass. de Imprensa da Prefeitura de Santa Clara do Sul

Foto: Arquivo/Rafael Simonis