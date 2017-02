Bairro das Indústrias e Pinheiros recebem redutores de velocidades

Nesta semana está prevista a construção de dois redutores de velocidade e uma travessia elevada em Estrela. Os redutores, mais conhecidos como quebra-molas, serão instalados na Avenida Augusto Frederico Markus, bairro das Indústrias, em frente a Escola Municipal de Ensino Fundamental Leo Joas e na rua João Fell, bairro Pinheiros, nas proximidades da indústria Metalmec.

Já a travessia elevada, será construída na rua Cruzeiro do Sul, também bairro das Indústrias, em frente da Escola Municipal de Educação Infantil Estrelinha. O Secretário de Obras Públicas, Cristiano Nogueira visitou um dos locais, acompanhado do vice-prefeito no exercício Valmor Griebeler e relatou que a instalação destes equipamentos de segurança será fundamental para o bem estar dos alunos.

O Vice-prefeito ainda ressaltou que espera facilitar e tornar mais segura a travessia de pedestres no local. “As travessias elevadas e redutores de velocidade ajudam os pedestres e servem como alerta aos motoristas imprudentes. São locais de grande fluxo e que precisam deste mecanismo, principalmente com a volta as aulas”.

Texto: Portal Região dos Vales/Ascom Estrela