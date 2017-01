Balada Segura aborda 1,5 mil condutores no primeiro mês no Litoral

Completando quase um mês de atuação no Litoral, a operação Balada Segura já registra 1.588 abordagens de condutores. O numero é 38% maior do que o ano passado, quando 1.152 foram abordados no mesmo período.

Agentes do Detran/RS e da Brigada Militar registraram nessas primeiras quatro semanas 473 infrações e 172 flagrantes de embriaguez. Foram realizadas 20 blitze nos balneários de Capão da Canoa, Imbé, Tramandaí, Torres, Atlândida e Xangri-lá. Um total de 41 veículos e 8 CNHs irregulares foram recolhidos.

A Balada Segura atua em rodízio nas praias até o início de março. Esse é o sexto ano da operação no Litoral durante o veraneio.

Texto: Ascom RS