Baldo S/A é tema de almoço empresarial promovido pela Aci-e

O gerenciamento da Baldo S/A será o tema do almoço empresarial promovido pela Aci-e, a ser realizado na próxima quarta-feira (4), em Encantado.

O evento faz parte da V Semana Municipal do Empreendedorismo, e contará com a apresentação do diretor da unidade de São Mateus do Sul (PR), Leandro Beninho Gheno.

A programação inicia às 11h45min, no Clube Comercial, e está aberta a associados da entidade e não associados. O ingresso é mediante adesão, ao valor de R$ 38 para sócios e R$ 50 para não sócios. Mais informações e reservas, pelo telefone 3751-2255.

Texto: Ascom ACI-E