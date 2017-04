Baldo S/A é uma das novidades do Salão Gastronômico da Suinofest 2017

Uma das novidades da Suinofest 2017 será a presença da indústria de erva-mate Baldo S/A no Salão Gastronômico. Esta será a primeira participação da empresa encantadense na festa que é referência no Rio Grande do Sul.

Um estande diferenciado está sendo preparado pela empresa onde haverá o lançamento das linhas líquidas e seca do mate, novo produto com a marca Baldo. O diretor comercial, Leandro Gheno, ressalta que um dos motivos que levou a empresa a ingressar no Salão Gastronômico foi a oportunidade de mostrar aos consumidores as diversas formas de consumo da erva-mate, desde a roda de chimarrão até o acompanhamento de pratos gastronômicos. “Queremos estar presentes, apresentando nossas novidades, pois a Suinofest é um dos mais importantes eventos da região”, disse, lembrando que a Baldo possui quase 100 anos e é especialista na produção de produtos à base de erva-mate.

Para a presidente da Suinofest 2017, Renata Galiotto, a participação da Baldo é uma satisfação e orgulho por tudo que a empresa representa para o município de Encantado e o Vale do Taquari. “Estamos honrados com a participação da Baldo S/A no Salão Gastronômico e, com certeza, a linha de produtos que será ofertada abrilhantará ainda mais a Suinofest”.

Novidades, horários e ingressos

A Suinofest 2017 ocorrerá nos dias 9, 10, 11, 16, 17 e 18 de junho, no Parque João Batista Marchese, em Encantado. Neste ano o slogan da festa é “Deliciosamente Divertida” e terá uma série de novidades em sua estruturação, incluindo dois deliciosos pratos no cardápio: hambúrguer gourmet e costelinha suína ao molho barbecue. Nesta edição, o Salão Gastronômico terá novo horário: às sextas-feiras e aos sábados das 19h às 23h, com permanência no Salão Gastronômico até a meia-noite; e aos sábados e domingos das 11h às 14h, com permanência no Salão Gastronômico até as 15h. São até cinco horas em que o visitante poderá comer, beber e assistir a shows diversos com um único ingresso.

Os ingressos para associados à Associação Comercial e Industrial de Encantado (Aci-e) que adquirirem o bilhete de forma antecipada custarão R$ 72. Para não-sócios e antecipados o valor é R$ 76. Na bilheteria o valor será de R$ 80,00. Crianças de 0 a 6 anos não pagam e de 7 a 10 anos pagam R$ 30. Guias turísticos, agências de turismo e organizadores de caravanas também têm condições diferenciadas.

Mais informações pelo site www.suinofest.com.br ou pela página facebook.com/Suinofest.