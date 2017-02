Bambas da Orgia, de Porto Alegre, irá desfilar no Carnaval de Bom Retiro do Sul

Bom Retiro do Sul é reconhecido em todo o Vale do Taquari por ter o melhor carnaval de rua da Região. Esse título muito se dá devido à cultura do povo bom-retirense, que respira o samba e vê no repique da bateria uma maneira de festejar e deixar vivo o sentimento de amor a maior festa do ano.

A Escola de Samba Inhandava, de Bom Retiro do Sul, tem história no Município e até hoje muitas pessoas se envolvem com a organização, dedicando tempo e trabalho para colocar a agremiação na avenida. Pensando em todo o esforço de quem tira do papel as fantasias e leva alegria à nossa gente na Jorge Fett que o Governo de Bom Retiro do Sul se faz parceiro do evento e organiza o que tem tudo para ser o maior Carnaval da história do Município.

Incentivar a cultura

Para o prefeito Edmilson Busatto, realizar o Carnaval é valorizar o trabalho dos bom-retirenses e ter a ciência que o lazer da comunidade é importante. “Em Bom Retiro do Sul, a tradição é a realização do Carnaval, que une vários tipos de pessoas em um espírito de alegria. Dentro das limitações orçamentárias do Município, vamos fazer deste carnaval uma oportunidade para os bom-retirenses saírem da rotina e se divertirem um pouco. Nossa gente merece porque é ela quem faz a Cidade ir para a frente” relata o prefeito.

Tego na organização

Com vínculo direto com a história do Carnaval em Bom Retiro do Sul, Luis Eduardo Arce (Tego), atualmente secretário de Turismo, Esporte e Lazer do Município, é o responsável pela organização do evento deste ano. O secretário diz que a ideia é apresentar aos bom-retirenses o melhor do samba rio-grandense. Para isso, além do incentivo à Escola de Samba Inhandava, o Governo vai trazer grande parte da Agremiação Bambas da Orgia de Porto Alegre. A parceria foi firmada ontem, no barracão da Escola, em Porto Alegre, durante um ensaio, onde esteve presente membros da Inhandava, comissão organizadora do Carnaval e o prefeito Edmilson Busatto. “O Bambas é a Escola de Samba mais antiga da Capital e a que mais títulos conquistados. Isso significa que estamos trazendo aos bom-retirenses o melhor do carnaval gaúcho para a nossa Jorge Fett” diz Tego.

Cinco entidades para garantir a folia

Além da Inhandava e da maior Escola de Samba do Rio Grande do Sul, o Município garantiu a participação de mais três agremiações para encantarem na Avenida Jorge Fett. O Bloco Kizomba, de Viamão, a Renascer, de Estrela e o tradicional Bloco dos Palhaços. Ao todo, são cinco escolas, cada uma com sua peculiaridade, mas todas com um único objetivo, segundo o secretário e organizador Tego Arce: Trazer alegria aos bom-retirenses. O grande evento carnavalesco acontecerá na noite do dia 18 de março e vem com a expectativa de atrair público de várias cidades – dando lazer aos moradores locais, incentivando o turismo aos moradores de outros Municípios, e colaborando com os vendedores de comes e bebes de Bom Retiro do Sul, que, por meio das tendas, somam um lucro extra no orçamento do mês.

Fonte: Ass. de Imprensa da Prefeitura de Bom Retiro do Sul

Foto: Lautenir Azevedo Junior